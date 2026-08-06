Fabrizio Biasin ha commentato le indiscrezioni relative a un possibile scambio tra Davide Frattesi e Nico Gonzalez.

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Secondo il giornalista, al momento non esistono le condizioni per un’operazione tra Inter e Juventus: il club nerazzurro non starebbe cercando l’attaccante argentino, mentre i bianconeri non avrebbero presentato alcuna offerta per il centrocampista italiano.

Biasin esclude lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Biasin ha spiegato perché ritiene poco probabile uno scambio tra i due giocatori:

«Escluderei lo scambio Frattesi-Nico Gonzalez: tra big di Serie A non si fanno più sia per motivi di bilancio, sia perché l’Inter non cerca l’argentino e la Juve non ha offerto nulla per Frattesi».

I due club non avrebbero avviato contatti concreti per costruire uno scambio, anche perché le rispettive esigenze di mercato sarebbero differenti.

Il possibile scenario a fine mercato

Biasin non ha però escluso completamente che la situazione possa cambiare nelle ultime settimane della sessione estiva:

«Se ne potrà riparlare solo se diventerà un’esigenza a fine mercato».

Molto dipenderà quindi dalle eventuali offerte che arriveranno per Frattesi e dalla posizione di Nico Gonzalez alla Juventus. Solo una necessità improvvisa delle due società potrebbe riaprire un’ipotesi che, allo stato attuale, non sembra convincere nessuna delle parti coinvolte.