"4-5 giorni fa ho parlato del tentativo di ricucire dell'Atalanta con Lookman. Evidentemente non è scattata la minima scintilla, Juric ha spiegato molto bene la sua posizione che, aggiungo io, è quella dell'Atalanta, ci è andato giù pesante parlando anche di voglia che manca. Il rapporto è logoro e logorato, ma questo è un grande rimpianto per tutti"

"Sono sincero, ho grande ammirazione nei riguardi dell'Atalanta. Ho stima per il mercato che di solito fa l'Inter anche se nell'ultimo mercato delle cose non mi hanno convinto e Lookman doveva essere un passaggio essenziale e non lo è stato. Alla fine ci hanno rimesso tutti, ci ha rimesso l'Atalanta che avrebbe preso i soldi, ci ha rimesso l'Inter che non ha un sistema tale da prevedere qualcuno che salti l'uomo che serve come il pane, ci ha rimesso la valutazione, ci ha rimesso il ragazzo che ha giocato con la Nigeria ma non è sceso in campo con l'Atalanta e chissà quando scenderà"