Romano: “Ndiaye, ecco la verità e cosa ha provato a fare Ausilio. Inter ha rifiutato Gundogan”

"Un retroscena riguarda Gundogan , nuovo centrocampista del Galatasaray e trasferitosi a parametro zero dal Manchester City. Era un'opportunità di mercato, posso raccontarvi che nelle ultime settimane di mercato Gundogan è stato offerto come opportunità a parametro zero a Inter e Juventus. Gundogan aveva forte voglia di un club che giocasse la Champions League, crede, da quello che mi risulta, di essere ancora fortemente competitivo e vuole giocare d alto livello, l'Inter ha declinato dopo aver preso Diouf, la Juventus ha scelto di non intervenire"

"Ndiaye? Ci chiedete tanto dell'Inter, è emerso dall'Inghilterra che l'Inter avrebbe offerto 40 mln per lui. Noi abbiamo fatto per primi il nome di Ndiaye, erano i giorni nei quali l'Atalanta rifiutata le offerte per Lookman e per l'Inter è emersa l'opportunità Ndiaye. Mi risulta però che l'Inter non abbia mai fatto offerte, non mi risultato offerte ufficiali, né proposte da 40 mln né una vera e propria trattativa. Mi risulta che l'Inter ha parlato con gli agenti per capire le condizioni dell'operazione ma l'Everton ha chiuso le porte a tutti, anche ad altri club di Premier. Era un pezzo pregiato del mercato inglese ma l'Everton non ha mai aperto le porte. Ndiaye era un giocatore per cui c'era il gradimento dell'Inter e di Ausilio, per questo ci sono state conversazioni ma non è mai stato un discorso concreto"