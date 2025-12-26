"Non credo a scambi che possano convenire ad entrambe le società per Gatti (si è parlato di uno scambio Milan-Juve con Gatti e Ricci, ndr), non credo a situazioni che possano portare una big a rafforzare un'altra big con una situazione così equilibrata di classifica. Il discorso vale anche per Frattesi, è un obiettivo della Juve ma l'Inter non scende da quella cifra e non ci sono scambi che possono accontentare entrambi.