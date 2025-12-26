E lo stesso discorso vale per il mercato dell'Inter, fondamentalmente se de Vrij decidesse di andare via, può tornare in pista il discorso Muharemovic. Belghali è un grande profilo che vi ho raccontato come l'Inter sia sul pezzo ma c'è la piega regolamentare", racconta Pedullà che sottolinea come Belhgali non possa vestire un'altra maglia in questa stagione dopo aver giocato tre partite in Belgio oltre al resto del girone d'andata col Verona.
"In attacco è messa bene, a centrocampo dipenderà dall'eventuale offerta per Frattesi. Fondamentalmente l'Inter i regali li ha già scartati, non mi aspetto grandissimi movimenti, mi aspetto fibrillazione per la prossima estate, bisogna prendere un portiere, se dovesse essere Vicario sarebbe un grande colpo", chiosa Pedullà.
