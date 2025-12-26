FC Inter 1908
Pedullà: “Mercato Inter? Ecco cosa mi aspetto tra gennaio e giugno. Frattesi e De Vrij…”

Intervenuto in un video sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto anche sul mercato dell'Inter legandolo a quello della Juve
Intervenuto in un video sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto anche sul mercato dell'Inter legandolo a quello della Juve:

"Non credo a scambi che possano convenire ad entrambe le società per Gatti (si è parlato di uno scambio Milan-Juve con Gatti e Ricci, ndr), non credo a situazioni che possano portare una big a rafforzare un'altra big con una situazione così equilibrata di classifica. Il discorso vale anche per Frattesi, è un obiettivo della Juve ma l'Inter non scende da quella cifra e non ci sono scambi che possono accontentare entrambi.

E lo stesso discorso vale per il mercato dell'Inter, fondamentalmente se de Vrij decidesse di andare via, può tornare in pista il discorso Muharemovic. Belghali è un grande profilo che vi ho raccontato come l'Inter sia sul pezzo ma c'è la piega regolamentare", racconta Pedullà che sottolinea come Belhgali non possa vestire un'altra maglia in questa stagione dopo aver giocato tre partite in Belgio oltre al resto del girone d'andata col Verona.

"In attacco è messa bene, a centrocampo dipenderà dall'eventuale offerta per Frattesi. Fondamentalmente l'Inter i regali li ha già scartati, non mi aspetto grandissimi movimenti, mi aspetto fibrillazione per la prossima estate, bisogna prendere un portiere, se dovesse essere Vicario sarebbe un grande colpo", chiosa Pedullà.

