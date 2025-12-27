Il nome di Mike Maignan è sulla lista dell’Inter per la porta, ma il vero sogno è un altro. Lo svela Repubblica, che fa così il punto sulla questione portiere.
Il nome di Mike Maignan è sulla lista dell’Inter per la porta, ma il vero sogno è un altro: ecco il punto di Repubblica
“Per l’estate la Juve tenterà il colpo grosso con Mike Maignan, prossimo allo svincolo dal Milan e puntato anche dall’Inter, che potrebbe proporre un remake dell’operazione Çalhanoglu, portandolo alla Pinetina a zero.
Il sogno dei nerazzurri per la porta è però Guglielmo Vicario”, si legge.
