Andrea Della Sala Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 10:32)

Tra i tanti argomenti che dovrà trattare l'Inter in estate c'è quello relativo al portiere. Sommer è in scadenza di contratto e la sua esperienza in nerazzurro sembra al capolinea. L'Inter ha da tempo messo nel mirino Vicario del Tottenham, ma l'operazione è complessa.

"I primi “abboccamenti” con l’entourage del portiere ci sarebbero già stati, in primis per testare la sua volontà di lasciare il Tottenham. Sotto il profilo tecnico, nessuno ha da eccepire sulle qualità dell’interessato che, se si fossero incastrati i tempi del mercato, probabilmente sarebbe stato già scelto come erede di Onana. Operazione che non si preannuncia di certo facile ma l’imminente addio di Fabio Paratici quanto meno dovrebbe eliminare un primo ostacolo, legato ai rapporti non buoni tra il ds del Tottenham e Beppe Marotta, legati all’addio di quest’ultimo dalla Juve e agli strascichi mal sedimentati negli anni successivi", spiega Tuttosport.

"L’affare si preannuncia comunque complicato soprattutto per le cifre in ballo (il portiere guadagna 4,6 milioni e gli Spurs per il cartellino difficilmente scenderanno da quota 30) e pure per l’età di Vicario - 30 anni a ottobre - che non rientrerebbe nei parametri di Oaktree. In tal senso va sempre tenuto presente pure il profilo di Noah Atubolu, numero 1 del Friburgo, che di anni ne ha 23 ed è un altro giocatore che piace molto ad Ausilio e Baccin. Tuttavia la necessità di rimpolpare la rosa con giocatori italiani, la volontà di mantenere nello spogliatoio uno “zoccolo duro” azzurro, fanno sì che Vicario resti in cima alla lista dei possibili eredi di Sommer e, in tal senso, per ammorbidire le richieste del Tottenham sarà fondamentale per l’Inter poter contare sull’alleanza con l’interessato", aggiunge il quotidiano.