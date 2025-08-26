L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato del futuro del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, da giorni accostato alla squadra araba allenata di Inzaghi.
Pedullà: “Al Hilal, ecco l’offerta per Ausilio. E potrebbe portare via un altro dirigente Inter”
L'esperto di mercato ha parlato del futuro del direttore sportivo dell'Inter da giorni accostato alla squadra araba allenata di Inzaghi
"Piero Ausilio deciderà con calma il suo futuro. Rispetto a quanto anticipato il 9 agosto da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che l’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio e aspetterà con calma le riflessioni dello storico direttore sportivo dell’Inter. L’offerta è importante, da circa 5 milioni a stagione più bonus. E l’Al Hilal prenderebbe anche Dario Baccin, vice di Ausilio, e anche in questo caso il pressing è salito nelle ultime ore. Ora c’è da completare il mercato nerazzurro, poi ci sarà tempo per pensare al futuro con gli arabi pronti alla svolta per consentire a Simone Inzaghi di tornare a lavorare con i suoi vecchi dirigenti".
