"Piero Ausilio deciderà con calma il suo futuro. Rispetto a quanto anticipato il 9 agosto da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che l’Al Hilal ha intenzione di fare sul serio e aspetterà con calma le riflessioni dello storico direttore sportivo dell’Inter. L’offerta è importante, da circa 5 milioni a stagione più bonus. E l’Al Hilal prenderebbe anche Dario Baccin, vice di Ausilio, e anche in questo caso il pressing è salito nelle ultime ore. Ora c’è da completare il mercato nerazzurro, poi ci sarà tempo per pensare al futuro con gli arabi pronti alla svolta per consentire a Simone Inzaghi di tornare a lavorare con i suoi vecchi dirigenti".