Il futuro di Mehdi Taremi è lontano dall'Inter tanto che il club nerazzurro ha escluso l'attaccante iraniano dalla lista per la Serie A, inserendo invece giocatori in uscita come il difensore Palacios.
calciomercato
In Spagna: “Taremi è stato offerto ad un club di Liga: ecco la risposta”
Un chiaro segnale che non c'è spazio per Taremi, per il quale non mancano le opzioni di mercato. Una arriva stasera dalla Spagna.
Il portale iberico inforealbetis, infatti, indica nel Betis una possibile pretendente. Il club biancoverde sta cercando un rinforzo in attacco, in attesa poi di finalizzare l'operazione Antony con lo United. "La preferenza del direttore sportivo è per un giocatore in prestito in uscita da un grande club. Taremi corrisponde a questo profilo, essendo stato messo da parte dall'Inter e non incluso nella rosa per la prima partita di campionato", si legge sul sito.
Taremi è stato offerto al Betis che però non sembra scaldare così tanto il club spagnolo anche se tutto potrebbe cambiare nella fase finale del mercato. "A 33 anni, ha un valore di mercato di 3,5 milioni di euro e non è stato incluso nei piani dell'Inter per tutta la preseason, non giocando mai", chiosa inforealbetis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA