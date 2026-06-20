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Pedullà: “Palestra, contatti fitti Inter-Atalanta, ecco quando si chiude e l’ingaggio futuro”
Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento di Marco Palestra all'Inter dall'Atalanta, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, bonus compresi
Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento di Marco Palestra all'Inter dall'Atalanta, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, bonus compresi. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Alfredo Pedullà:
"Marco Palestra è un promesso sposo dell’Inter e questo lo sappiamo. I contatti saranno vivi anche in questo weekend, la deadline è quella di chiudere tutti gli accordi entro la prossima settimana".
"Nel frattempo l’Inter ha raggiunto gli accordi relativi all’ingaggio, contratto quinquennale: si dovrebbe partire da una cifra di 2 milioni a stagione o leggermente superiore a salire, con ricchi bonus e reciproca soddisfazione. La blindatura in questo senso c’è da tempo, il resto arriverà”.
(Sportitalia)
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