FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Palestra, contatti fitti Inter-Atalanta, ecco quando si chiude e l’ingaggio futuro”

calciomercato

Pedullà: “Palestra, contatti fitti Inter-Atalanta, ecco quando si chiude e l’ingaggio futuro”

Pedullà: “Palestra, contatti fitti Inter-Atalanta, ecco quando si chiude e l’ingaggio futuro” - immagine 1
Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento di Marco Palestra all'Inter dall'Atalanta, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, bonus compresi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Siamo ormai ai dettagli per il trasferimento di Marco Palestra all'Inter dall'Atalanta, per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, bonus compresi. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Alfredo Pedullà:

Inter Palestra

"Marco Palestra è un promesso sposo dell’Inter e questo lo sappiamo. I contatti saranno vivi anche in questo weekend, la deadline è quella di chiudere tutti gli accordi entro la prossima settimana".

Pedullà: “Palestra, contatti fitti Inter-Atalanta, ecco quando si chiude e l’ingaggio futuro”- immagine 3

"Nel frattempo l’Inter ha raggiunto gli accordi relativi all’ingaggio, contratto quinquennale: si dovrebbe partire da una cifra di 2 milioni a stagione o leggermente superiore a salire, con ricchi bonus e reciproca soddisfazione. La blindatura in questo senso c’è da tempo, il resto arriverà”.

(Sportitalia)

Leggi anche
Inter-Jones, a breve nuovo contatto col Liverpool: “L’asso nella manica è…”
Inter-Provedel, è fatta: ultimi passaggi burocratici, poi l’annuncio. Le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA