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Pedullà: “Pio Esposito, inglesi erano pronte a cifre folli! L’Inter lo blinda con questo contratto”

Pedullà: “Pio Esposito, inglesi erano pronte a cifre folli! L’Inter lo blinda con questo contratto” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato in chiave Inter del rinnovo di Pio Esposito e non soltanto
Alessandro Cosattini Redattore 

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato in chiave Inter del rinnovo di Pio Esposito e non soltanto.

Pedullà: “Pio Esposito, inglesi erano pronte a cifre folli! L’Inter lo blinda con questo contratto”- immagine 2
Getty Images

Rinnovo di Pio Esposito, se ne parla molto. Si parla anche di club inglesi che lo hanno corteggiato ma sono notizie vecchie, appartengono a gennaio 2025. Quando vi ho parlato di una situazione sia del Manchester United che del Leicester, ma erano quei tempi, ancora prima che restasse all’Inter se ne parla. Pio era seguito tutte le partite allo Spezia dallo United. Ci aveva pensato anche il Napoli la scorsa estate. Erano pronti a mettere cifre incredibili per cartellino e ingaggio. Penso farà un contratto di 5 anni da 3,5/4 milioni a stagione, più 4 di parte fissa, con bonus.

Pedullà: “Pio Esposito, inglesi erano pronte a cifre folli! L’Inter lo blinda con questo contratto”- immagine 3

Vi confermo il nome di Chalobah: 30 milioni più bonus la richiesta del Chelsea per il difensore. Il Como non si è avvicinato a questa cifra e l’Inter va tenuta sul giocatore”.

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