“Rinnovo di Pio Esposito, se ne parla molto. Si parla anche di club inglesi che lo hanno corteggiato ma sono notizie vecchie, appartengono a gennaio 2025. Quando vi ho parlato di una situazione sia del Manchester United che del Leicester, ma erano quei tempi, ancora prima che restasse all’Inter se ne parla. Pio era seguito tutte le partite allo Spezia dallo United. Ci aveva pensato anche il Napoli la scorsa estate. Erano pronti a mettere cifre incredibili per cartellino e ingaggio. Penso farà un contratto di 5 anni da 3,5/4 milioni a stagione, più 4 di parte fissa, con bonus.