Fabrizio Biasin smentisce categoricamente il nome di Federico Chiesa per l'Inter . Ecco le parole del giornalista negli studi di QSVS: "Chiesa quinto all'Inter? Io credo che l'ultimo giocatore in grado di fare quel ruolo sia lui. Chi c'era quest'anno? Dumfries. Quando non c'è stato lui c'è stato Luis Henrique.

In quel ruolo devi fare prima il difensore, poi se ce la fai anche l'attaccante: e devi farlo bene. Chiesa ha giocato cinque partite da titolare tutte in Coppa di Lega. Al massimo può essere messo dietro la punta in un 3-4-2-1 ma non passa per la testa a nessuno".