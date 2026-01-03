Prosegue la trattativa in casa Inter per riportare Joao Cancelo a Milano. Ecco le ultime novità sul portoghese raccontate da Alfredo Pedullà: "Cancelo è un'idea concreta dell'Inter, che il club sta sviluppando fino in fondo all'interno di rapporti con l'Al Hilal che potrebbero comprendere Acerbi e De Vrij nella trattativa.

Vedremo se si andrà fino in fondo, l'Inter è disposta a pagare una parte dei 9 milioni di euro che dovrebbe intascare il terzino. La sua volontà sarà decisiva, l'Inter non segue altri profili a destra: è una cosa che dobbiamo seguire con grande attenzione aspettando la sua decisione. Il suo desiderio di tornare al Barcellona al momento non è corrisposto perché il club blaugrana ha altre priorità".