Aggiungiamo che nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni l’Inter si è informata: il profilo piace e non poco
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Occhio al futuro di Mario Gila. Il difensore spagnolo è in scadenza con la Lazio a giugno 2027 e l'Inter ha da tempo messo gli occhi su di lui per la difesa del futuro. Lo spiega Alfredo Pedullà: "Partiamo da un presupposto: il futuro di Mario Gila, scadenza contratto 2027, lascerà l’ultima parola al Real Madrid, più o meno come Nico Paz.

Nel senso che il club di Florentino ha il 50 per cento da futura rivendita, quindi potrebbe riacquistare il cartellino spendendo soltanto il 50 per cento rispetto alle richieste delle Lazio.

Aggiungiamo che nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni l’Inter si è informata: il profilo piace e non poco, di sicuro i nerazzurri continueranno a seguirlo, ricordiamo che Gila ha lo stesso agente di Lautaro Martinez. E il Milan? Tare lo apprezza molto avendolo portato in Italia, ci sarà tempo per eventuali sviluppi".

