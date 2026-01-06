Fulmine a ciel sereno oggi dalla Turchia: il Besiktas si è fiondato con forza sull'esterno dell'Inter Luis Henrique. E la notizia del club turco sul brasiliano non è assolutamente infondata, anzi. E' arrivata infatti poco fa la conferma di Sportitalia in merito.
Spiega infatti Gianluigi Longari: "É confermato il tentativo da parte del Besiktas per Luis Henrique dell’Inter. Il club nerazzurro non ha intenzione di procedere con la trattativa per il brasiliano".
Le anticipazioni del Corriere dello Sport
"I piani per la fascia sono mutati non per mancanza di fiducia nei confronti di Luis Henrique che, al contrario, viene ritenuto in costante crescita e destinato a prendersi definitivamente la scena in casa nerazzurra (per lui anche offerte da Premier e Turchia, tutte in linea con l’investimento da circa 25 milioni effettuato in estate), quanto per i dubbi sui tempi per riavere Dumfries in forma", raccontava ieri il Corriere dello Sport.
