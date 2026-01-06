La notizia del club turco sul brasiliano non è assolutamente infondata, anzi. E' arrivata infatti poco fa la conferma di Sportitalia

Fulmine a ciel sereno oggi dalla Turchia: il Besiktas si è fiondato con forza sull'esterno dell'Inter Luis Henrique. E la notizia del club turco sul brasiliano non è assolutamente infondata, anzi. E' arrivata infatti poco fa la conferma di Sportitalia in merito.