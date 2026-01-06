In Turchia lanciano un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso: Luis Henrique ha un accordo con il Besiktas

In Turchia lanciano un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, a maggior ragione dopo che l'affare Cancelo-Inter è definitivamente saltato. Il Besiktas avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con Luis Henrique. Lo riporta il giornalista Ertan Süzgün, che garantisce come il club bianconero voglia rinforzarsi con l'esterno brasiliano, arrivato la scorsa estate all'Inter.