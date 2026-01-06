In Turchia lanciano un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, a maggior ragione dopo che l'affare Cancelo-Inter è definitivamente saltato. Il Besiktas avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con Luis Henrique. Lo riporta il giornalista Ertan Süzgün, che garantisce come il club bianconero voglia rinforzarsi con l'esterno brasiliano, arrivato la scorsa estate all'Inter.
Il giornalista turco conferma come l'allenatore del Besiktas, Sergen Yalçın, abbia ottenuto garanzie su Luis Henrique anche da Hakan Calhanoglu, con il quale avrebbe fatto una chiamata tramite FaceTime per avere una rassicurazione sulle qualità del brasiliano.
L'Inter - riporta sempre Süzgün - chiederebbe 5 mln di euro per il prestito di un anno e mezzo. In attesa di altri aggiornamenti o conferme, in Turchia ci credono: Luis Henrique - 15 presenze con l'Inter quest'anno con un assist a referto - può essere un nuovo rinforzo di gennaio del Besiktas.
