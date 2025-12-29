“Siamo in una fase in cui le suggestioni prevalgono sulle notizie, proviamo a fare un po’ di chiarezza. Thuram-Frattesi? Fantasia. Ce ne saranno altre fantasiose, fermo restando che Spalletti ne ha chiesto ‘uno vero’ in tutti i reparti. Se devono arrivare rinforzi, devono essere così. […] Frattesi può essere una soluzione, sarebbe ‘uno vero’ visto che il regista a oggi non può arrivare.

Muharemović vi ho raccontato: che la Juve possa rinunciare al suo 50% è tutta da verificare e capire bene. Rinuncerebbe a quei soldi per agevolare la trattativa Frattesi (si è parlato del difensore del Sassuolo come possibile contropartita, ndr). Fermo restando che cedere il giocatore a gennaio per il Sassuolo sarebbe una mossa sbagliata. A fine stagione potrebbero incassare anche di più vista la stagione che sta facendo il giocatore”, ha spiegato il giornalista.