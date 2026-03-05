"Quella dell'Inter su Dibu Martinez era una cosa buttata lì, forse per sensazionalismo. Mi sono informato direttamente e mi hanno risposto: 'Ce l'hanno proposto, ma non è una cosa concreta'. Quella del portiere è una questione seria, che l'Inter vorrebbe risolvere in un determinato modo".

"A gennaio vi avevo parlato di due nomi, in quest'ordine: Vicario e Caprile. E ve li confermo. Martinez non è il lista, Vicario è il nome che piace di più. Credo che lui voglia tornare in Italia e Ausilio resta un suo grande estimatore. Caprile è un altro nome che piace molto. Seguiamo la pista Vicario, bisogna stare attenti".