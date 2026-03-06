Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su un difensore che attualmente gioca in Serie A e sta facendo benissimo

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo - 14:45

Non è un mistero che l'Inter in estate dovrà fare molto per sistemare la difesa. Acerbi e De Vrij, infatti, sono in scadenza di contratto e non ci sono segnali di un loro rinnovo e anche lo stesso Darmian è a fine contratto e lascerà l'Inter.

In attesa di capire nello specifico i nomi sui quali l'Inter punterà i fari in ottica mercato, Alfredo Pedullà ha avanzato un possibile profilo che piace tanto a Piero Ausilio e che sta avendo un grande rendimento anche quest'anno in Serie A:

"Un affare di mercato, dal mio punto di vista, è Solet, difensore fantastico che l'Udinese ha preso a parametro zero tra le dormite generali. Si capiva che aveva qualità, è capace di tenere la linea, di sganciarsi, di dare equilibrio tecnico, personalità, fa gol, quindi è un affare. Dopo aver superato i problemi extra-campo, è normale che prenderlo a 20-22 mln, o 19 più 3 di bonus, a un anno dalla scadenza, faccio numeri a caso e non credo la valutazione possa essere superiore, sarebbe un affare anche per l'Inter, Ausilio è un suo estimatore. Solet è moderatamente giovane e nel pieno della maturità"