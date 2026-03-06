FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio…”

calciomercato

Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio…”

Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio…” - immagine 1
Alfredo Pedullà ha riportato aggiornamenti su un difensore che attualmente gioca in Serie A e sta facendo benissimo
Matteo Pifferi Redattore 

Non è un mistero che l'Inter in estate dovrà fare molto per sistemare la difesa. Acerbi e De Vrij, infatti, sono in scadenza di contratto e non ci sono segnali di un loro rinnovo e anche lo stesso Darmian è a fine contratto e lascerà l'Inter.

Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio…” - immagine 1
Pedullà: &#8220;Se l&#8217;Inter prende questo giocatore fa l&#8217;affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio&#8230;&#8221;

In attesa di capire nello specifico i nomi sui quali l'Inter punterà i fari in ottica mercato, Alfredo Pedullà ha avanzato un possibile profilo che piace tanto a Piero Ausilio e che sta avendo un grande rendimento anche quest'anno in Serie A:

Pedullà: “Se l’Inter prende questo giocatore fa l’affare: costa meno di 25 mln. E Ausilio…”- immagine 3
Instagram Solet

"Un affare di mercato, dal mio punto di vista, è Solet, difensore fantastico che l'Udinese ha preso a parametro zero tra le dormite generali. Si capiva che aveva qualità, è capace di tenere la linea, di sganciarsi, di dare equilibrio tecnico, personalità, fa gol, quindi è un affare. Dopo aver superato i problemi extra-campo, è normale che prenderlo a 20-22 mln, o 19 più 3 di bonus, a un anno dalla scadenza, faccio numeri a caso e non credo la valutazione possa essere superiore, sarebbe un affare anche per l'Inter, Ausilio è un suo estimatore. Solet è moderatamente giovane e nel pieno della maturità"

Leggi anche
In Spagna – Barcellona, ottimismo per Bastoni: Inter chiede cifra super. Ma Deco vuole...
Palmeri: “Come si sbagliava chi diceva che l’Inter al posto di Calha avrebbe dovuto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA