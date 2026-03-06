Occhio al futuro di Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter è sul taccuino del Barcellona per la prossima stagione

Marco Astori Redattore 6 marzo - 12:47

Occhio al futuro di Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter è sul taccuino del Barcellona per la prossima stagione e le voci su un suo possibile approdo in Catalogna si fanno sempre più insistenti. Secondo il quotidiano Sport, infatti, sia Deco che Hansi Flick credono che sarebbe un acquisto immediato e stanno lavorando a un accordo con un certo ottimismo. Il club catalano è fiducioso che il giocatore sia aperto ad ascoltare la sua offerta, soprattutto dopo i fatti di Inter-Juventus che lo condizionano in ogni partita.

"La tensione è palpabile e Bastoni non si trova a suo agio in Italia - scrive Sport -, né lo sarà in futuro, il che potrebbe accelerare la sua partenza già a giugno prossimo. Il Barcellona ha sospeso l'accordo con Bastoni. All'inizio dell'anno, Deco ha incontrato i rappresentanti del difensore per valutare la sua disponibilità a firmare per il Barcellona e, soprattutto, a lasciare l'Inter. La conversazione è andata a buon fine e il club catalano sta iniziando a gettare le basi per l'evoluzione della trattativa con l'Inter. L'Inter ha valutato Bastoni oltre 80 milioni di euro. Il Barcellona cercherà di negoziare un prezzo inferiore, ma questo avrà successo solo se il giocatore stesso sarà coinvolto, poiché riceverà un'offerta di rinnovo contrattuale e di miglioramento nei prossimi mesi.

Il club catalano ha una tabella di marcia molto chiara e sa come strutturare la sua offerta per Bastoni, e ritiene possibile un accordo con l'Inter. L'attuale situazione di tensione del giocatore nel calcio italiano è certamente un fattore determinante. Raggiungere un accordo soddisfacente per tutte le parti è un'altra questione, ma il club sa che c'è ancora strada da fare. Non sarà facile, ma la possibilità rimane aperta", si legge.