L'Inter continua a spingere forte per chiudere il prima possibile l'affare Cancelo ed evitare che possa entrare il Barça di prepotenza

Andrea Della Sala Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 11:32)

L'Inter continua a spingere forte per chiudere il prima possibile l'affare Cancelo ed evitare che possa entrare il Barça di prepotenza

"Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio, dopo aver riflettuto sui pro e i contro dell’operazione, hanno deciso, in seguito all’infortunio di Dumfries che tornerà a disposizione non prima di marzo inoltrato, di cogliere l’opportunità che Jorge Mendes ha prospettato. Perciò i nerazzurri hanno messo sul piatto l’offerta di un prestito secco della durata di sei mesi e corroborata da un ingaggio di tre milioni. Per la riuscita dell’affare si rivelerà determinante la collaborazione del club saudita che dovrà contribuire alla corresponsione del maxi stipendio annuo da 15 milioni. C’è un elemento che potrebbe favorire la distensione dei rapporti: ovvero l’inserimento del cartellino di uno fra Acerbi e De Vrij nei dialoghi con gli arabi. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto e assai graditi a Inzaghi. Accetteranno un trasferimento a stagione in corso? La situazione è fluida. Peraltro in caso di partenza di un centrale, non è intenzione dell’Inter di reperire sul mercato un eventuale sostituto", scrive il Corriere della sera.

"La sensazione è che una quadra con la società di Riad si troverà. Il rebus è piuttosto legato alla volontà dell’esterno destro che non solo è stato sondato dalla Juventus ma soprattutto è nel mirino anche del Barcellona. Cancelo, che ha disputato una stagione in Catalogna prima del trasferimento in Arabia, subendo il fascino dei blaugrana, preferirebbe aspettare che il Barça compia il primo passo. Mossa non certo scontata o per lo meno imminente, dal momento che gli spagnoli sono alle prese con i vincoli imposti dal fair play finanziario. Ecco perché Marotta e Ausilio sono al lavoro per convincere il giocatore che a Milano avrebbe invece in questo finale di stagione un ruolo importante nelle rotazioni di Chivu".

"Quale aspetto ha contribuito a convincere i manager ad aggiungere un possibile titolare in organico? Da domani e nel giro di poco più di un mese l’Inter disputerà dieci partite, giocandosi l’osso del collo in campionato (previsto l’11 gennaio il big match con il Napoli) e pure in Champions, nelle sfide con Arsenal e Borussia Dortmund. Vero è che in queste partite di coppa Cancelo non potrebbe essere utilizzato ma con la riapertura delle liste e nell’auspicabile caso di qualificazione diretta agli ottavi o nell’eventuale playoff il suo nome potrebbe essere inserito. Fino ad allora, in Europa il titolare sarà Luis Henrique per il quale sono arrivate due offerte, una dalla Premier League e l’altra dalla Turchia da 30 milioni", spiega il Corriere.