Se in ottica gennaio la volontà dell'Inter è quella di provare a prendere Cancelo , per giugno c'è un nome sul quale sono poste tutte le attenzioni per quel che riguarda la fascia destra. Marco Palestra è il profilo che piace di più in Viale della Liberazione per età ma anche per qualità.

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come l'Inter stia proprio pensando all'investimento per l'estate, nonostante le dichiarazioni di circostanza di Marotta: "Da Estupinan a Saelemaekers. Dal 2 del Milan al nazionale belga. La Domus sostiene e freme per il difensore scuola Atalanta.

Un suo recupero su Saelemaekers mette tutti in piedi. Classe, fisico e lettura. La rabbia giusta negli occhi, tra coraggio e ambizioni. L’Accademia internazionale di Assago è lontana. Marco Palestra, nove anni di coraggio e speranze. Adesso lo vorrebbero almeno cinque big straniere, in Italia Juve e Inter, anche se Marotta dice che «non è un nostro obiettivo», accelerano".