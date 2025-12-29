“Perché difensori sempre Lautaro Martinez?”. A questa domanda il noto giornalista Fabrizio Biasin ha risposto sui suoi canali social in queste ore.
“Perché difensori sempre Lautaro Martinez?”. Ecco la risposta di Fabrizio Biasin sul rendimento del capitano nerazzurro
“18/19: 9 gol
19/20: 21 gol
20/21: 19 gol
21/22: 25 gol
22/23: 28 gol
23/24: 27 gol
24/25: 24 gol
25/26: 13 gol
Perché non ha mai sbagliato una stagione, perché i gol sono soltanto una parte di quello che porta alla sua squadra”, ha spiegato.
