“Perché difendi sempre Lautaro?”. Ecco la risposta di Biasin sul capitano dell’Inter

“Perché difensori sempre Lautaro Martinez?”. Ecco la risposta di Fabrizio Biasin sul rendimento del capitano nerazzurro
Alessandro Cosattini 

“Perché difensori sempre Lautaro Martinez?”. A questa domanda il noto giornalista Fabrizio Biasin ha risposto sui suoi canali social in queste ore.

“18/19: 9 gol

19/20: 21 gol

20/21: 19 gol

21/22: 25 gol

22/23: 28 gol

23/24: 27 gol

24/25: 24 gol

25/26: 13 gol

Perché non ha mai sbagliato una stagione, perché i gol sono soltanto una parte di quello che porta alla sua squadra”, ha spiegato.

