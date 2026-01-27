Luca Marchetti ha parlato del mercato dei nerazzurri e della possibilità che il giocatore croato torni a Milano, con il brasiliano che invece potrebbe lasciare la squadra di Chivu dopo sei mesi

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 22:19)

«L'accordo con il giocatore già c'è. Ivan Perisic sarebbe disposto a tornare a Milano. Chiaro che in questo momento il PSV neanche sta parlando con il club nerazzurro, non pensa ad una trattativa in caso uscisse dalla Champions, ma un tentativo sarà fatto da giovedì in poi». Luca Marchetti, su Skysport, ha parlato della possibilità che il croato approdi di nuovo a Milano con il brasiliano che potrebbe invece lasciare la squadra nerazzurra dopo solo sei mesi.

«L'Inter potrebbe prendere a prescindere un altro giocatore a destra. Stiamo cercando di capire se ci sono opzioni interessanti sulle quali si lavorerà nell'ultima settimana. Anche perché per Luis Henrique ci sono diverse opzioni. Il Besiktas e il Bournemouth che potrebbero fare anche un'offerta a titolo definitivo per il brasiliano».

«Nel frattempo Palacios è stato ceduto all'Estudiantes: prestito per un anno, fino a gennaio 2027 con opzione di riscatto per un'operazione complessiva sui 6-7 mln di euro», ha concluso il giornalista a proposito delle trattative nerazzurre del mese di gennaio.

(Fonte: SS24)