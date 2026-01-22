"Ivan Perisic ha dato totale apertura al ritorno all’Inter. Gli farebbe molto piacere, soprattutto sarebbe graditissimo a Chivu perché non ci sono certezze sul ritorno di Dumfries e perché servirebbe una pedina a tutta fascia con le qualità del croato. I dialoghi con l’entourage di Perisic sono in fase avanzata, ovviamente c’è un PSV da rispettare. E gli olandesi hanno spesso ceduto senza farsi troppi scrupoli.