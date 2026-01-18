Gol decisivo per Ivan Perisic al 76’ della partita tra Sittard e PSV: ecco le parole dell'allenatore Bosz sui rumors di mercato

Gol decisivo per Ivan Perisic al 76’ della partita tra Sittard e PSV. Il croato, accostato all’Inter in questa finestra di mercato, ha regalato la vittoria numero 17 in 19 partite alla sua squadra, in fuga nel massimo campionato olandese a +16 sul Feyenoord e +18 sull’Ajax.