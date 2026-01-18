Gol decisivo per Ivan Perisic al 76’ della partita tra Sittard e PSV. Il croato, accostato all’Inter in questa finestra di mercato, ha regalato la vittoria numero 17 in 19 partite alla sua squadra, in fuga nel massimo campionato olandese a +16 sul Feyenoord e +18 sull’Ajax.
Perisic-gol, Bosz si sbilancia: “Rumors creano agitazione, ma Ivan resta qui”
Al termine del match, l’allenatore Peter Bosz ha parlato così a ESPN NL dei rumors sul futuro di Perisic.
Domanda: Vincete anche grazie a quel gol di Perisic, alla sua classe, verrebbe da dire. In che misura teme ancora, in vista del mercato invernale, che possa succedere qualcosa? Oppure è una situazione completamente fuori dal suo controllo?
Risposta: È sicuramente fuori dal mio controllo, ma parto dal presupposto che resterà.
Domanda: Quindi lei è convinto che rimanga.
Risposta: Sì, certo. Nel momento in cui emergono questo tipo di notizie c’è sempre un po’ di agitazione, naturalmente.
Domanda: Non per lei.
Risposta: No, non per me.
Domanda: Perché è sicuro che non andrà via.
Risposta: Esatto. Resterà.
Domanda: Quindi resta.
Risposta: Sì, resta", le parole di Bosz.
