Sky svela: “L’Inter può fare qualcosa nel mercato invernale se parte subito…”

Occhio al futuro di Davide Frattesi, non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio: le ultimissime sull'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Occhio al futuro di Davide Frattesi. Non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio: questi gli aggiornamenti di Sky Sport.

"Frattesi? L’Inter ora chiede 35 milioni. Un’eventuale uscita di Davide spingerebbe il club a fare qualcosa nel mercato di gennaio", le parole del giornalista in studio a Sky.

