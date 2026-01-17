Occhio al futuro di Davide Frattesi. Non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio: questi gli aggiornamenti di Sky Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky svela: “L’Inter può fare qualcosa nel mercato invernale se parte subito…”
calciomercato
Sky svela: “L’Inter può fare qualcosa nel mercato invernale se parte subito…”
Occhio al futuro di Davide Frattesi, non è da escludere una sua partenza nel mercato di gennaio: le ultimissime sull'Inter
"Frattesi? L’Inter ora chiede 35 milioni. Un’eventuale uscita di Davide spingerebbe il club a fare qualcosa nel mercato di gennaio", le parole del giornalista in studio a Sky.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA