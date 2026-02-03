Da Cancelo a Perisic, sono stati diversi i giocatori che l'Inter ha contattato nella finestra di mercato che si è appena conclusa

Gianni Pampinella Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 09:46)

Da Cancelo a Perisic, sono stati diversi i giocatori che l'Inter ha contattato nella finestra di mercato che si è appena conclusa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club nerazzurro aveva ottenuto la disponibilità di tutti i giocatori sondati. "Anche quella di Cancelo, il primo ad essere contattato. Ma quando il Barcellona ha rotto gli indugi, il portoghese non ha saputo resistere al bis in Catalogna".

"Pure quello di Perisic sarebbe stato un ritorno alla Pinetina, addirittura il terzo. Ma il Psv ha alzato il muro, nonostante l’eliminazione dalla Champions e il titolo olandese ormai in mano, grazie ai 17 punti di vantaggio sul Feyenoord. Pare che ieri, da viale Liberazione, sia partita un’ultima telefonata, ma nulla è cambiato. L’Inter era anche disposta a versare un piccolo indennizzo, ma le resistenze del Psv sarebbero cadute solo davanti ad un’offerta irrinunciabile".

(Corriere dello Sport)