Perisic-Inter, si apre uno spiraglio? La dirigenza nerazzurra attende che...

Ivan Perisic è un nome a cui Marotta e Ausilio stanno ancora pensando. Riportarlo a Milano è ipotesi difficile, ma non impossibile. Che, anzi, potrebbe anche prendere quota nelle prossime ore. Si attendono sviluppi stasera, con gli olandesi impegnati in Champions League. L'impegno europeo rimane uno snodo fondamentale. Il motivo lo spiega TuttoSport in edicola stamattina.
Si legge infatti sul quotidiano: "Stasera intanto i dirigenti dell’Inter butteranno un occhio su St James’ Park dove sarà di scena il Psv di Ivan Perisic contro il Newcastle. Qualora gli olandesi dovessero uscire dalla Champions, potrebbe aprirsi uno spiraglio per il ritorno del croato all'Inter".
