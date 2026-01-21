Perisic-Inter, si apre uno spiraglio? La dirigenza nerazzurra attende che...

Ivan Perisic è un nome a cui Marotta e Ausilio stanno ancora pensando. Riportarlo a Milano è ipotesi difficile, ma non impossibile. Che, anzi, potrebbe anche prendere quota nelle prossime ore. Si attendono sviluppi stasera, con gli olandesi impegnati in Champions League. L'impegno europeo rimane uno snodo fondamentale. Il motivo lo spiega TuttoSport in edicola stamattina.