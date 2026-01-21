Sembrava un'operazione saltata definitivamente e ora invece si è riaperto tutto? Romano fa chiarezza su Mlacic-Inter

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 10:42)

Ieri è trapelata l'indiscrezione per la quale l'operazione Mlacic-Inter si sia riaperta. Il giovane calciatore croato sembrava ad un passo dal vestire il nerazzurro ma poi la scelta di cambiare agente, ad operazione quasi conclusa, ha infastidito e non poco la dirigenza nerazzurra tanto che l'affare sembrava saltato.

Sky, ieri, ha confermato come la pista si fosse riaperta, tanto che settimana prossima è previsto un incontro tra il nuovo agente di Mlacic, Fali Ramadani, e l'Inter per chiarire le proprie posizioni e provare a chiudere. Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha fatto chiarezza sulla vicenda:

"Mlacic si è riaperta? Al momento la situazione è cristallizzata e l'Inter è abbastanza infastidita dal cambio d'agente. Al momento l'operazione è in stand-by, settimana prossima Fali Ramadani, nuovo agente di Mlacic, sarà a Milano, vedremo se ci sarà un incontro con l'Inter. A me oggi non risulta che Mlacic-Inter sia un'operazione in chiusura, in realtà è ancora in stand-by. Se l'Inter la sbloccherà settimana prossima lo vedremo ma, ad oggi, resta un discorso bloccato"