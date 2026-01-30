Giornate frenetiche per la dirigenza nerazzurra, che conta di regalare a Chivu almeno un rinforzo sugli esterni

Fabio Alampi Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 10:02)

Giornate caldissime in casa Inter per quanto riguarda il mercato. La dirigenza nerazzurra conta di regalare a Chivu almeno un rinforzo sugli esterni, e in queste ore sta prendendo corpo l'ipotesi di un doppio colpo: Ivan Perisic più Brooke Norton-Cuffy. Così scrive Tuttosport: "Il mercato di gennaio dell'Inter, dopo l'occasione Cancelo sfumata a inizio 2026, è entrato nel vivo. Ieri è stata una giornata intensa. Marotta, Ausilio e Baccin stanno giocando su più tavoli nel tentativo di consegnare a Chivu almeno un rinforzo per le corsie esterne".

Braccio di ferro con il Psv — "Partiamo dal capitolo Perisic. Dopo l'eliminazione del Psv dalla Champions - il croato ha giocato titolare ed è uscito nel finale per crampi -, ieri ci sono stati un paio di meeting ad Eindhoven nei quali il club ha ribadito la volontà di non liberare il giocatore. Perisic prima, quindi i suoi agenti, hanno però confermato al Psv di voler tornare all’Inter. Nessun capriccio, il croato ha spiegato ai dirigenti che non avrebbe chiesto di andare via se fosse arrivata la richiesta da un’altra società, ma per l’Inter il discorso è differente.

Il Psv ha ascoltato, ma non si è ammorbidito. Anche perché domenica la squadra di Bosz, nettamente prima in classifica, affronterà il Feyenoord secondo: al momento il Psv è primo con 14 punti di vantaggio, una vittoria però chiuderebbe i giochi. Questo è l'appiglio a cui si aggrappano gli agenti dell'esterno che infatti resteranno in città fino al termine del mercato. Perisic, che proprio il 2 febbraio compirà 37 anni, spera di farsi un regalo nerazzurro e l'Inter aspetta di capire cosa accadrà".

Piste non alternative — "E si arriva a Norton-Cuffy. Il 22enne esterno inglese è considerato un "clone" di Dumfries e per i motivi precedentemente esposti, l'Inter ha contattato il Genoa per provare a fare subito il colpo a titolo definitivo, per bruciare le rivali (che ragionavano su un prestito con diritto) e permettere a Chivu di iniziare a lavorarci con alcuni mesi d'anticipo. Perisic e Norton-Cuffy sono due piste non per forza alternative, anche perché il croato, nel caso, potrebbe ricoprire più ruoli e offrire a Chivu soluzioni tattiche - e offensive (vedi Diaby) - diverse".