Il club olandese ha messo nel mirino un giovane esterno offensivo: il suo arrivo sbloccherebbe la partenza del croato?

L'Inter continua ad attendere segnali dall'Olanda: i nerazzurri vorrebbero riportare Ivan Perisic a Milano, ma per il momento il PSV Eindhoven si è opposto alla partenza del croato. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare in questi ultimi giorni del mercato invernale.

Secondo Sky Sport, infatti, il club olandese sarebbe molto vicino ad Alphadjo Cisse, talento classe 2006 di proprietà del Verona che in questa stagione sta facendo benissimo in Serie B con il Catanzaro. Un giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli dalla metà campo in su, incluso quello di esterno offensivo. Che il suo eventuale arrivo al PSV Eindhoven possa significare il via libera al trasferimento di Perisic all'Inter?