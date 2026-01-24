Matteo Barzaghi su Skysport ha parlato della questione dell'esterno destro riferendosi quindi a quanto riportato dal canale satellitare su un'accelerazione sul fronte mercato.
Barzaghi (Sky): “Fascia destra è un tema. Chivu ha dato un segnale: Inter insisterà su Perisic”
Le parole dell'inviato del canale satellitare sul mercato nerazzurro e su quanto si è visto in campo nella gara contro il Pisa
"La fascia destra è un tema anche perché Chivu ha dato un segnale sostituendo Luis Henrique con Dimarcoe mandando sulla destra Carlos Augusto. Si è notato ancora di più come l'Inter non abbia in questo momento un back-up in questo momento in cui c'è Dumfries infortunato e Darmian che non è riuscito ancora a giocare", ha spiegato il giornalista.
Poi ha aggiunto anche: "Chivu ha provato anche ad alzare Bisseck da quella parte, vediamo cosa succederà. Ma di sicuro l'Inter proverà ad insistere su Perisic".
(Fonte: SS24)
