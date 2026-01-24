"La fascia destra è un tema anche perché Chivu ha dato un segnale sostituendo Luis Henrique con Dimarcoe mandando sulla destra Carlos Augusto. Si è notato ancora di più come l'Inter non abbia in questo momento un back-up in questo momento in cui c'è Dumfries infortunato e Darmian che non è riuscito ancora a giocare", ha spiegato il giornalista.