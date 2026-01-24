FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Barzaghi (Sky): “Fascia destra è un tema. Chivu ha dato un segnale: Inter insisterà su Perisic”

calciomercato

Barzaghi (Sky): “Fascia destra è un tema. Chivu ha dato un segnale: Inter insisterà su Perisic”

Barzaghi (Sky): “Fascia destra è un tema. Chivu ha dato un segnale: Inter insisterà su Perisic” - immagine 1
Le parole dell'inviato del canale satellitare sul mercato nerazzurro e su quanto si è visto in campo nella gara contro il Pisa
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Matteo Barzaghi su Skysport ha parlato della questione dell'esterno destro riferendosi quindi a quanto riportato dal canale satellitare su un'accelerazione sul fronte mercato.

Barzaghi (Sky): “Fascia destra è un tema. Chivu ha dato un segnale: Inter insisterà su Perisic”- immagine 2
dazn

"La fascia destra è un tema anche perché Chivu ha dato un segnale sostituendo Luis Henrique con Dimarcoe mandando sulla destra Carlos Augusto. Si è notato ancora di più come l'Inter non abbia in questo momento un back-up in questo momento in cui c'è Dumfries infortunato e Darmian che non è riuscito ancora a giocare", ha spiegato il giornalista.

Inter Perisic

Poi ha aggiunto anche: "Chivu ha provato anche ad alzare Bisseck da quella parte, vediamo cosa succederà. Ma di sicuro l'Inter proverà ad insistere su Perisic".

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Sky – Inter, ripresa una trattativa per Luis Henrique. Nerazzurri più vicini a Perisic
Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA