Eva A. Provenzano Caporedattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 17:47)

È ripresa la trattativa tra il Besiktas e l'Inter per Luis Henrique. Si sta parlando di un prestito con diritto di riscatto anche se l'Inter vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. Servirà un accordo con il giocatore.

Non è un'operazione facile e imminente, spiegano da Skysport, ma la trattativa è stata reimpostata perché il club nerazzurro sta lavorando su Perisic.

L'Inter si sarebbe avvicinata ancora di più al croato - spiegano dal canale satellitare - e se dovesse arrivare il giocatore croato la cessione del brasiliano sarebbe velocizzata. Il giocatore sta aspettando solo il via libera dal PSV Eindhoven per questo suo ritorno in nerazzurro.

(Fonte: SS24)