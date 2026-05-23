Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”
calciomercato
Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”
Occhio al futuro di Luis Henrique, che potrebbe lasciare l'Inter dopo solo una stagione a Milano. Il punto da Fabrizio Romano
Occhio al futuro di Luis Henrique, che potrebbe lasciare l'Inter dopo solo una stagione a Milano. Come spiega Fabrizio Romano, l'Inter è infatti aperta alla possibilità di una partenza in estate.
A gennaio è stato molto vicino al Bournemouth ma l'Inter non ha trovato il sostituto che preferiva e non è partita.
Per l'estate l'Inter apre a valutazioni: in caso di offerte simili ricevute a gennaio, aprirebbe ad un'uscita. Ci sono già movimenti dietro le quinte: l'Inter lo valuta come lo valutava a gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA