FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”

calciomercato

Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”

Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate” - immagine 1
Occhio al futuro di Luis Henrique, che potrebbe lasciare l'Inter dopo solo una stagione a Milano. Il punto da Fabrizio Romano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Occhio al futuro di Luis Henrique, che potrebbe lasciare l'Inter dopo solo una stagione a Milano. Come spiega Fabrizio Romano, l'Inter è infatti aperta alla possibilità di una partenza in estate.

Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”- immagine 2
Getty Images

A gennaio è stato molto vicino al Bournemouth ma l'Inter non ha trovato il sostituto che preferiva e non è partita.

Romano: “Luis Henrique, addio all’Inter ad un passo a gennaio. Le novità per l’estate”- immagine 3
Getty Images

Per l'estate l'Inter apre a valutazioni: in caso di offerte simili ricevute a gennaio, aprirebbe ad un'uscita. Ci sono già movimenti dietro le quinte: l'Inter lo valuta come lo valutava a gennaio.

Leggi anche
Romano: “Alaba offerto all’Inter, i nerazzurri hanno preso una posizione netta”
Romano: “Ecco perché Fabregas ha parlato così di Nico Paz-Inter. Se Mourinho non lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA