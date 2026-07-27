A Radio Sportiva il focus è sulle possibilità del mercato dei club di Serie A: il livello si è irrimediabilmente abbassato
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come chiusi la trattativa per Lautaro"
Sul fatto che il livello della Serie A si sia abbassato sono tutti più o meno d'accordo. Il calciomercato estivo dei club italiani latita tra suggestioni mediatiche e pochi colpi effettivi. In ogni caso colpi di caratura medio-bassa. Di questo tema si è parlato ai microfoni di Radio Sportiva con Guido Vaciago. Il direttore di Tuttosport ha voluto dedicare anche una considerazione specifica sul Capitano dell'Inter, Lautaro Martinez: CONTINUA A LEGGERE.
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