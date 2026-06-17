"Allora il mio procuratore mi chiama e me lo dice. Io ero con i miei due compagni di scuola, in centro, in centro a Monza. Cazzeggiando, era primo pomeriggio. Mi chiama il mio procuratore e mi dice così. Allora chiamo mio papà, che mi deve accompagnare, perché non avevo neanche la patente. Mi deve accompagnare in ufficio da Galliani. Allora sono venuti mia mamma, mio papà, mia sorella, sono venuti tutti. Tutti, e io firmai subito quel pomeriggio. Galliani non doveva neanche convincermi, sapeva che non gli si può dire di no in qualche modo, ma non glielo avrei detto, quindi quando sono entrato lui pensava che avessi già firmato. E inoltre diede anche dei soldi come Milan, al Monza per il fallimento, per pagare i dipendenti. 30.000 euro. Donò diciamo 30.000 euro simbolicamente al Monza, quando poteva benissimo non darli. E quindi così è stato il mio primo incontro con Galliani. Sì, sì, era giugno, inizio giugno. Non era ancora uscita la notizia perché non lo sapeva nessuno, è uscita poi a fine giugno, mi ricordo ancora ero in vacanza a Ibiza con un mio amico, cioè nessuno lo sapeva, io arrivavo dalla Lega Pro. Che Milan era? Il Milan di Mihajlovic in panchina. Con Gigio? Esatto, Gigio era il terzo portiere, avevano portato su quattro ragazzi dalla Primavera più io ed eravamo io, Locatelli, Gigio, Calabria e Cutrone. Poi sono arrivati tutti a grandissimi livelli", ha raccontato nel podcast Matteo Pessina.