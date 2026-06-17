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Pessina: “L’Inter mi voleva, ma aveva soffiato un giocatore al Milan. Galliani mi chiamò per…”
Ai microfoni di Jeantoneria Podcast, Matteo Pessina ha raccontato un retroscena di mercato inedito: "Io dovevo andare all'Inter. L'Inter voleva comprarmi, diciamo, nell'estate di Kondogbia. Kondogbia doveva andare al Milan e all'ultimo l'Inter lo soffiò al Milan, quindi andò alla fine all'Inter. Galliani venne a sapere di questa cosa, che l'Inter era interessata a me. Il Monza era fallito, quindi diciamo, non sarebbe costato niente all'Inter. Galliani venne a sapere questa cosa, chiamò il mio procuratore e gli disse: "Fai venire Pessina nel mio studio oggi pomeriggio perché firma con il Milan"".
"Allora il mio procuratore mi chiama e me lo dice. Io ero con i miei due compagni di scuola, in centro, in centro a Monza. Cazzeggiando, era primo pomeriggio. Mi chiama il mio procuratore e mi dice così. Allora chiamo mio papà, che mi deve accompagnare, perché non avevo neanche la patente. Mi deve accompagnare in ufficio da Galliani. Allora sono venuti mia mamma, mio papà, mia sorella, sono venuti tutti. Tutti, e io firmai subito quel pomeriggio. Galliani non doveva neanche convincermi, sapeva che non gli si può dire di no in qualche modo, ma non glielo avrei detto, quindi quando sono entrato lui pensava che avessi già firmato. E inoltre diede anche dei soldi come Milan, al Monza per il fallimento, per pagare i dipendenti. 30.000 euro. Donò diciamo 30.000 euro simbolicamente al Monza, quando poteva benissimo non darli. E quindi così è stato il mio primo incontro con Galliani. Sì, sì, era giugno, inizio giugno. Non era ancora uscita la notizia perché non lo sapeva nessuno, è uscita poi a fine giugno, mi ricordo ancora ero in vacanza a Ibiza con un mio amico, cioè nessuno lo sapeva, io arrivavo dalla Lega Pro. Che Milan era? Il Milan di Mihajlovic in panchina. Con Gigio? Esatto, Gigio era il terzo portiere, avevano portato su quattro ragazzi dalla Primavera più io ed eravamo io, Locatelli, Gigio, Calabria e Cutrone. Poi sono arrivati tutti a grandissimi livelli", ha raccontato nel podcast Matteo Pessina.
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