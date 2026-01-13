Gianluca Petrachi , ds del Torino, intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della partita contro la Roma: "Sazonov, Asllani e Nkounkou non convocati? Sono ragazzi che sono sul mercato: questo è abbastanza evidente.

Qualcun altro ha qualche acciacco, ma abbiamo tirato una linea nello spogliatoio: sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo in 32, qualcuno deve uscire per far sì che uno entri: anche perché c'è una lista da rispettare. E' un gioco ad incastro e gennaio è difficile, ma i ruoli in cui dobbiamo intervenire li conosciamo bene e ci stiamo lavorando".