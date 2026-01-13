FC Inter 1908
Petrachi: “Asllani non convocato? E’ sul mercato, è abbastanza evidente: vi spiego”

Gianluca Petrachi, ds del Torino, intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della partita contro la Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Gianluca Petrachi, ds del Torino, intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima della partita contro la Roma: "Sazonov, Asllani e Nkounkou non convocati? Sono ragazzi che sono sul mercato: questo è abbastanza evidente.

Qualcun altro ha qualche acciacco, ma abbiamo tirato una linea nello spogliatoio: sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo in 32, qualcuno deve uscire per far sì che uno entri: anche perché c'è una lista da rispettare. E' un gioco ad incastro e gennaio è difficile, ma i ruoli in cui dobbiamo intervenire li conosciamo bene e ci stiamo lavorando".

