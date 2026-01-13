FC Inter 1908
Romano: “Frattesi, Inter vuole obbligo a queste condizioni. Galatasaray, Premier e Juve…”

Romano: “Frattesi, Inter vuole obbligo a queste condizioni. Galatasaray, Premier e Juve…” - immagine 1
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Il Galatasaray arriva in Italia col suo vicepresidente. Su Frattesi al momento dal Gala filtra che l'operazione è stata molto ben avviata da fine dicembre, poi si è fermata e incagliata a gennaio.

Romano: “Frattesi, Inter vuole obbligo a queste condizioni. Galatasaray, Premier e Juve…”- immagine 2
Getty Images

E lo rimane tutt'ora: perché i turchi volevano un obbligo di riscatto più complesso rispetto alle 4 presenze da 45 minuti che lo avrebbero attivato. L'Inter voleva praticamente un obbligo garantito da 35 milioni, il Gala lo voleva più complicato: è una distanza che rimane.

Romano: “Frattesi, Inter vuole obbligo a queste condizioni. Galatasaray, Premier e Juve…”- immagine 3
Getty Images

L'interesse resta, c'è sempre la Premier attenta: è un discorso da tenere d'occhio. Piace sempre a Spalletti, ma dalla Juve filtra sempre la stessa intenzione: non è un discorso avviato perché per l'Inter un prestito con diritto non è praticabile".

