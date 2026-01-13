Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi

Marco Astori Redattore 13 gennaio - 17:03

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Il Galatasaray arriva in Italia col suo vicepresidente. Su Frattesi al momento dal Gala filtra che l'operazione è stata molto ben avviata da fine dicembre, poi si è fermata e incagliata a gennaio.

E lo rimane tutt'ora: perché i turchi volevano un obbligo di riscatto più complesso rispetto alle 4 presenze da 45 minuti che lo avrebbero attivato. L'Inter voleva praticamente un obbligo garantito da 35 milioni, il Gala lo voleva più complicato: è una distanza che rimane.

L'interesse resta, c'è sempre la Premier attenta: è un discorso da tenere d'occhio. Piace sempre a Spalletti, ma dalla Juve filtra sempre la stessa intenzione: non è un discorso avviato perché per l'Inter un prestito con diritto non è praticabile".