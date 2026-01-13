Sono arrivati a Milano i dirigenti del Galatasaray. Diversi gli affari che il club turco potrebbe fare in Italia complice una tassazione economica favorevole di cui poter usufruire. A Skysport hanno parlato dell'arrivo del vice presidente e del direttore sportivo del club turco che lavorano su varie opzioni, da Fofana a Lookman (che piace pure al Fenerbahce).
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Galatasaray a Milano ma non è previsto un incontro per Frattesi
calciomercato
Sky – Galatasaray a Milano ma non è previsto un incontro per Frattesi
Il centrocampista era stato dato nel mirino del club turco che però non ha mai fatto un'offerta ufficiale al club nerazzurro per il centrocampista
Ma - ha spiegato Marchetti dal canale satellitare - non sarebbero previsti appuntamenti con l'Inter per Davide Frattesi. Il calciatore era stato accostato al Galatasaray qualche settimana fa ma un'offerta ufficiale non è mai arrivata al club nerazzurro. "Non si erano più fatti sentire per il centrocampista e da quanto siamo riusciti a sapere non è previsto un appuntamento per parlare del giocatore", spiega l'esperto di mercato dal canale satellitare.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA