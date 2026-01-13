FC Inter 1908
Sky – Galatasaray a Milano ma non è previsto un incontro per Frattesi

Il centrocampista era stato dato nel mirino del club turco che però non ha mai fatto un'offerta ufficiale al club nerazzurro per il centrocampista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sono arrivati a Milano i dirigenti del Galatasaray. Diversi gli affari che il club turco potrebbe fare in Italia complice una tassazione economica favorevole di cui poter usufruire. A Skysport hanno parlato dell'arrivo del vice presidente e del direttore sportivo del club turco che lavorano su varie opzioni, da Fofana a Lookman (che piace pure al Fenerbahce).

Ma - ha spiegato Marchetti dal canale satellitare - non sarebbero previsti appuntamenti con l'Inter per Davide Frattesi. Il calciatore era stato accostato al Galatasaray qualche settimana fa ma un'offerta ufficiale non è mai arrivata al club nerazzurro. "Non si erano più fatti sentire per il centrocampista e da quanto siamo riusciti a sapere non è previsto un appuntamento per parlare del giocatore", spiega l'esperto di mercato dal canale satellitare.

