Branimir Mlacic, classe 2007, è uno dei nomi cerchiati dall'Inter anche in ottica futura: le ultime secondo Tuttosport

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 08:46)

"Dalle parole, ai fatti. L’Inter, dopo aver trovato negli scorsi giorni un’intesa di massima con l’Hajduk sulla valutazione del cartellino di Branimir Mlacic, ha presentato un’offerta ufficiale alla società croata di circa 5 milioni per l’acquisto in via definitiva del calciatore. L’idea dei nerazzurri è quella di chiudere subito l’affare, lasciando comunque in prestito il giovane difensore alla squadra di Spalato per permettergli di continuare a giocare con continuità anche nella seconda parte di questa stagione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa tra Inter e Dinamo Zagabria per il talentino classe 2007.

Mlacic, tra l'altro, è titolarissimo e la Dinamo si sta giocando il titolo con l'Hajduk e anche per questo motivo anche il diretto interessato non sembra propenso ad approdare subito in nerazzurro. "Ecco perché i dirigenti dell’Inter, che inizialmente avrebbero proprio voluto rinforzare l’Under 23 di Vecchi con Mlacic, lasceranno l’atleta in Croazia per i prossimi mesi e nel frattempo già ragionano (e ragioneranno) su quale possa essere il percorso migliore per lui.

Insomma, in ogni caso in estate ci saranno nuovi aggiornamenti, magari dopo che Chivu avrà valutato in ritiro l’atleta, o sarà arrivata una proposta allettante di prestito da qualche squadra che possa garantire un minutaggio importante al giocatore. Tutto però prima passa dalla chiusura di una trattativa ancora non conclusa. Al momento né l’Olympique Marsiglia, né Barcellona e Atletico Madrid – ossia i club che monitoravano Mlacic – hanno mosso dei passi concreti e sembrano quindi tagliate fuori, nonostante Vucevic e Rakitic, ossia lo stato maggiore dell’Hajduk, sperasse in un’asta", la chiosa del quotidiano.