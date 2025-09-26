Interessante retroscena sul mercato dell’Inter svelato da Fabrizio Romano su YouTube. Così il giornalista su una pista sondata in alternativa ad Ademola Lookman:
Romano svela: “Prima di andare su Lookman, l’Inter aveva quest’idea per l’attacco”
“C’è da raccontare un retroscena su un giocatore. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman. È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato.
