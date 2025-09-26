FC Inter 1908
Romano svela: “Prima di andare su Lookman, l’Inter aveva quest’idea per l’attacco”

Interessante retroscena sul mercato dell’Inter svelato da Fabrizio Romano su YouTube: ecco l'idea dei dirigenti prima di Lookman
Alessandro Cosattini 

Interessante retroscena sul mercato dell’Inter svelato da Fabrizio Romano su YouTube. Così il giornalista su una pista sondata in alternativa ad Ademola Lookman:

“C’è da raccontare un retroscena su un giocatore. L’estate di Nkunku è stata molto lunga: è stata un’idea dell’Inter, con la possibilità di prenderlo prima di andare su Lookman. È sempre stata una delle alternative, poi il club nerazzurro ha fatto altre scelte”, ha spiegato.

