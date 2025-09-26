FC Inter 1908
Spunta un importante retroscena nella trattativa dell'estate tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: cosa non hanno gradito a Bergamo
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Spunta un importante retroscena nella trattativa dell'estate tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. C’è un aspetto che a Bergamo non è andato giù, ha svelato calciomercato.com a fine mercato.

"La società bergamasca non ha infatti gradito la pressione continua da parte degli agenti del nigeriano, che hanno premuto per la cessione all’Inter”, si legge.

Alla fine, Lookman è rimasto a Bergamo e l'Inter non ha chiuso per un altro attaccante. Chivu nel reparto avanzato ha a disposizione Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Pio Esposito e Bonny.

