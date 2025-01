Pio Esposito in Serie B con lo Spezia non si ferma più: 11 gol e 1 assist in 20 partite stagionali per il classe 2005

