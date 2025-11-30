FC Inter 1908
Inter, a Pisa tra riscatto e mercato: occhi di Chivu e Ausilio su un obiettivo per gennaio

Il laterale del Pisa è valutato dal club nerazzurro come alternativa a Dumfries in vista della sessione invernale
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La sfida di Pisa può essere una trappola per l'Inter di Chivu e per questo il tecnico romeno scarta ogni pensiero di turnover. I nerazzurri ritrovano tra i convocati Mkhitaryan, che si accomoda in panchina.

Getty Images

Chivu spera nella ThuLa: Thuram è stato tenuto in ghiacciaia a Madrid per evitare il rischio di corto circuiti post-infortunio, mentre al Metropolitano Lautaro c’era ed è stato sostituito per la seconda volta dopo il derby nel cuore del secondo tempo per scelta tecnica.

“Perché Lautaro vorrebbe sempre giocare ma la “dittatura democratica” di Chivu si basa - tra le altre cose - sull’idea che i quattro attaccanti siano perfettamente intercambiabili”.

Possibile turno di riposo per Akanji che potrebbe lasciare il posto ad Acerbi, mentre toccherà a Luis Henrique a destra.

Chivu e soprattutto il ds Ausilio, butteranno un occhio anche dall’altra parte della barricata dove tanto bene sta facendo Idrissa Touré, uno che - almeno dal punto di vista fisico - sembra la controfigura di Dumfries” rivela il quotidiano.

Mercato Inter, Chivu e Ausilio guarderanno con attenzione questa controfigura di Dumfries

