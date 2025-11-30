Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così in vista del mercato di gennaio in casa Inter: "A gennaio vediamo cosa succede. Perché io credo che la dirigenza abbia il dovere di guardarsi attorno.
Se si fa male Dumfries non è possibile non avere alternative e ripiegare su un giocatore che gioca sull'altra fascia. In caso di opportunità è giusto si faccia quello che si deve per non lasciare nulla di intentato: se c'è una carenza come a destra, è giusto si intervenga.
Poi Frattesi non giocherà col Pisa, forse lo vedremo in Coppa Italia: sta giocando meno che con Inzaghi, io non escludo che a gennaio possano accadere cose ma ci dovranno essere gli incastri giusti e le giuste condizioni".
