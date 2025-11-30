FC Inter 1908
Mercato Inter, Musmarra: “Non escludo che questo giocatore a gennaio parta alle giuste condizioni”

Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così in vista del mercato di gennaio in casa Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha parlato così in vista del mercato di gennaio in casa Inter: "A gennaio vediamo cosa succede. Perché io credo che la dirigenza abbia il dovere di guardarsi attorno.

Se si fa male Dumfries non è possibile non avere alternative e ripiegare su un giocatore che gioca sull'altra fascia. In caso di opportunità è giusto si faccia quello che si deve per non lasciare nulla di intentato: se c'è una carenza come a destra, è giusto si intervenga.

Poi Frattesi non giocherà col Pisa, forse lo vedremo in Coppa Italia: sta giocando meno che con Inzaghi, io non escludo che a gennaio possano accadere cose ma ci dovranno essere gli incastri giusti e le giuste condizioni".

