Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra , giornalista, ha parlato così in vista del mercato di gennaio in casa Inter : "A gennaio vediamo cosa succede. Perché io credo che la dirigenza abbia il dovere di guardarsi attorno.

Se si fa male Dumfries non è possibile non avere alternative e ripiegare su un giocatore che gioca sull'altra fascia. In caso di opportunità è giusto si faccia quello che si deve per non lasciare nulla di intentato: se c'è una carenza come a destra, è giusto si intervenga.