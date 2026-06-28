A causa di un cavillo burocratico il Pisa non ha potuto acquistare Akinsanmiro. Ma il club toscano e l'Inter sono in contatto per un altro giocatore, Matteo Cocchi . Secondo quanto riporta Il Tirreno, sul classe 2007 c’è anche il Catanzaro ma il club di Via Gioberti si è mosso per primo.

"In questo caso non si tratta di un giocatore con esperienza in B, ma di un talento con prospettive interessanti. Ha esordito in Champions League con Simone Inzaghi nel 2024-2025 e Christian Chivu lo ha fatto debuttare in A nel finale della gara pareggiata 3-3 a Bologna all’ultima giornata. Cocchi ha giocato 26 partite segnando un gol con l’Under 23 in serie C. Ha tanti estimatori e da domani, debutto contro la Serbia, sarà uno degli azzurri che disputerà l’europeo Under 19 in Galles. Una vetrina importante per questo giovane seguito dal Pisa. Ed è al momento l’unico giocatore con il quale c’è un filo diretto forte con l’Inter dopo il mancato riscatto di Akinsanmiro". Inoltre il Pisa segueGiuseppe Leone e Tommaso Marras, due profili che possono fare la differenza.