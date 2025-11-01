Gennaio potrebbe essere molto più vivace, sul fronte mercato, di quanto previsto nelle scorse settimane per l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero infatti affrontare una vera e propria rivoluzione a centrocampo dove, Zielinski e Frattesi sono, per motivi diversi, in uscita. Ma pronto a salutare potrebbe esserci, inaspettatamente, anche Diouf, arrivato solo pochi mesi fa dal Lens per più di 20 milioni di euro:

"Naturalmente per inglobare un centrocampista l’Inter deve cederne almeno un altro: oggi sono in sette per tre ruoli ad allenarsi ad Appiano Gentile. Tanti. E’ immaginabile che proprio Diouf, pagato 20 milioni più bonus ad agosto, possa partire durante la finestra invernale, magari prestato una squadra che gli consenta di crescere: fin qui ha giocato appena 26 minuti con Chivu, che un paio di settimane fa ha ammesso di non ritenerlo pronto per la Serie A. Ma anche Zielinski per età (31 anni) e stipendio (4,5 milioni) può andare via se troverà un’offerta soddisfacente".