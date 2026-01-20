FC Inter 1908
La fotografia, secondo il giornalista, di ciò che serve alla rosa dell'Inter
Redazione1908

Mercato di gennaio, mercato di riparazione. Su questo tema i tifosi si confrontano molto spesso sui social e ogni tanto succede che un addetto ai lavori partecipi a questi confronti, offrendo il suo punto di vista. "Tutti sbagliano qualche acquisto; Milan e Napoli stanno correggendo gli errori (inevitabili), l’Inter no. A quanto pare non serviva un mediano perché c’è Akanji e non serve un laterale destro perché c’è Diouf. L’unico titolare nuovo rispetto agli 11 di Inzaghi è in prestito", ha scritto un tifoso nerazzurro a Maurizio Pistocchi. Ed ecco come ha risposto il giornalista sportivo: CONTINUA A LEGGERE.

