Kristjan Asllani a fine mercato si è trasferito dall'Inter al Torino a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata. In questo avvio di stagione con la squadra di Marco Baroni, l'ex nerazzurro sta brillando. Ma come impatterà questa cessione sui conti dell’Inter? E a quanto ammonterebbe l’eventuale plusvalenza in caso di riscatto al termine della stagione? A fare chiarezza sulle cifre è calcioefinanza.it.

Guardando agli ultimi dati ufficiali, Asllani ha un costo storico pari a 15,7 milioni di euro circa e un valore residuo di poco meno di 9,6 milioni di euro. La cifra è scesa a circa 7,2 milioni al 30 giugno 2025 e scenderà ancora a 4,8 milioni al 30 giugno 2026. Se il riscatto fosse fissato per 12 milioni, la plusvalenza ammonterebbe quindi a 7,2 milioni di euro”, si legge.