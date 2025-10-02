Interessante retroscena su Pio Esposito svelato nelle scorse ore da Fabrizio Romano. Così il giornalista ha parlato dell’attaccante dell’Inter.
Romano svela: “Pio Esposito, pioggia di offerte! Chi voleva comprarlo più di tutti era…”
Interessante retroscena su Pio Esposito svelato nelle scorse ore da Fabrizio Romano: ecco cos'è successo la scorsa estate
“Pio Esposito, contrattualmente l’Inter si era portata avanti e ha rinnovato il suo contratto, da quando è arrivato Chivu si è deciso di puntare forte su Pio e chiudere la porta a tutti. Sono arrivate oltre 15 richieste di prestito tra Italia ed estero. E c’erano squadre che lo avrebbero anche comprato volentieri, soprattutto in Inghilterra.
Si è parlato di Napoli e a loro piaceva sicuramente, ma l’Inter non avrebbe mai fatto quest’operazione. Il Leicester lo voleva, il Nottingham Forrest anche, ma per l’Inter le porte sono sempre state chiuse”, ha spiegato sul suo canale YouTube.
